„Čo je to s televíziou? Konečne mi funguje rádio...“

„Pokazil sa mi televízor?“, kladie si otázku pani Anka. „Konečne mi zlepšili príjem mojej obľúbenej stanice“, teší sa v rovnakom čase, na inom mieste pán Jozef.

Je chladné jesenné ráno a pani Anka žijúca v obci neďaleko hlavného mesta, si po raňajkách v mobile prezerá fotografie od dcéry, ktorá je s rodinou na výlete v horách. „Tam je ale krásne počasie, nie ako tu. Už aby skončila tá inverzia“, pomyslí si a odkladá mobil. Horúca káva na stolíku a televízny ovládač v ruke.

„Pozriem si seriál a potom navarím obed“, plánuje pani Anka. Po reklame sa konečne ozve zvučka jej obľúbeného seriálu. S napätím očakáva ďalšie príbehy svojich hrdinov. „Ale čo to, čo sa deje?“, čuduje sa. Obraz začína „štvorčekovať“ a napokon „zamrzne“. Skúsi prepnúť na iný program, ale aj tam „štvorčekovanie“ obrazu, „sekanie“ zvuku a napokon obraz zamrzne.

„Snáď sa mi len teraz nepokazil televízor?“, kladie si otázku. Našuchne si čižmičky, navlečie na seba kabát a uteká k susedovi Tiborovi, miestnemu domácemu majstrovi. Sused skontroloval pripojenie antény aj anténu samotnú a spustil automatické ladenie. Situácia sa napriek tomu nezmenila, tak ešte skúsil doladiť televízor manuálne. „Ešte niečo skúsim“, povedal, odpojil televízor a odnáša ho preč. Po vlečúcich sa minútach netrpezlivého čakania sa Anka konečne jeho príchodu dočkala. „Televízor nie je pokazený. Skúsil som ho u mňa pripojiť na satelit. Niečo vám ruší signál“, vysvetľuje sused. „Musíme zavolať do Bratislavy“, hovorí sused, vytiahne mobil a hľadá telefónne číslo.

V rovnakom čase na inom mieste sa však udeje toto:

Pán Jozef je už na dôchodku a väčšinu svojho voľného času trávi vo svojej dielni. V obci ho poznajú, ako šikovného domáceho kutila, ktorý vie kadečo opraviť alebo zrenovovať. Pri práci zvykne počúvať svoju obľúbenú rozhlasovú stanicu. Jediné čo ho občas trápi je zašumený a niekedy veľmi slabý signál.

Snažil sa to vyriešiť rôznymi anténami, ale želaný výsledok sa nedostavil. Telefonoval aj technikom do rozhlasovej stanice, ktorý mu opakovane vysvetlili, že sú lokálna stanica a on sa nachádza v oblasti, kde už s kvalitným príjmom nemožno počítať. Na jeho naliehanie aby s tým niečo urobili, dostáva vysvetlenie, že nemôžu bez povolenia meniť parametre vysielača, lebo by to mohlo spôsobiť rušenie inému vysielaču a ešte by za to dostali aj pokutu.

Až kým sa jedného chladného jesenného rána situácia „zázračne“ sama od seba zmenila a rádio „hralo“ konečne tak, ako si predstavoval. Prirodzene, že sa potešil. Spomenul si, že aj v minulosti sa príjem menil podľa počasia, ale keď bol príjem už niekoľko dní dobrý, tak mu táto myšlienka postupne vyšumela z hlavy.

A tak sa scenár opakoval. V jedno pekné jesenné ráno prišiel do diele, zapol rádio a čakalo ho opäť nepríjemné prekvapenie. Rádio šumelo a svoju obľúbenú stanicu nevedel poriadne naladiť. „Čo sa to deje? Čo s tým urobili? Veď už to bolo dobré“, uvažoval Jozef. Zavolal do rozhlasovej stanice, kde sa dozvedel, že oni nič nemenili, ani nemali žiadnu poruchu. „To si snáď zo mňa robia srandu alebo čo!“, hneval sa Jozef. S vysvetlením sa neuspokojil a začal hľadať telefónne číslo do krajského mesta.

Protagonisti oboch príbehov napokon zavolali k nám do Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb („Regulačný úrad“).

V čom je problém?

Celý problém spôsobuje teplotná inverzia. Rušenie alebo naopak zlepšený príjem je spôsobovaný prírodným javom, ktorý umožňuje krátkodobý príjem vzdialených rozhlasových a televíznych staníc, ktoré za normálnych podmienok nie je možné terestriálne prijímať. Samozrejme sa to týka len tých televíznych divákov, ktorí nevyužívajú služby niektorého z telekomunikačných operátorov, t.j. nemajú napr. káblovú televíziu, či satelit.

Takémuto druhu rušenia nie je možné efektívne zabrániť a nie je ho potrebné nahlasovať Regulačnému úradu, ktorý obvykle rieši prípady rušenia príjmu. Rušenie po zmene počasia ustane.

Čo to spôsobuje?

Za normálnych okolností teplota vzduchu rastúcou nadmorskou výškou klesá. V tomto období v horách býva teplejšie ako v dolinách. Toto obrátenie teplôt sa volá inverzia. Príjem blízkych vysielačov je v dôsledku toho utlmený a naopak je možné prijímať vysielače, ktoré sú neraz vzdialené stovky kilometrov.

Inverzia na jednej strane znepríjemňuje príjem televízie a počúvanie rozhlasu a na strane druhej teší lovcov vzdialených rozhlasových a televíznych staníc. Na svoje si prídu aj rádioamatéri vysielajúci na rádioamatérskych pásmach veľmi krátkych vĺn (VKV). Tento prírodný jav im umožňuje nadviazať spojenia na vzdialenosti, na ktoré by za bežných podmienok šírenia elektromagnetických vĺn spojenia nenadviazali.