Čo robiť, ak nebol doručený balík alebo prišiel neskoro?

Objednali ste si tovar z elektronického obchodu alebo poslali balík príbuzným a márne čakáte na doručenie? Viete ako postupovať?

Čoraz častejšie sa občania obracajú na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad) s otázkami ako riešiť prípady nedoručenia balíkov alebo ich neskorého doručenia. V mnohých prípadoch postupujú nesprávne, riešenie trvá dlho a v dôsledku toho rastie ich nespokojnosť. Skúsim preto veľmi jednoducho vysvetliť ako správne postupovať, aby ste riešením vzniknutej situácie zbytočne nestrácali čas a netestovali svoje nervy.

Čakáte balík z e-shopu alebo posielate balík príbuzným?

Ak posielate balík napr. príbuzným, tak v prípade jeho nedoručenia alebo neskorého doručenia si uplatňujete reklamáciu v termíne a spôsobom podľa reklamačného poriadku poštového podniku. Ak ste si objednali tovar z elektronického obchodu (e-shopu), tak si reklamáciu uplatňujete v e-shope. V tomto prípade postupujete podľa reklamačného poriadku e-shopu.

Prečo ten rozdiel? Môžete namietať, že pri objednávaní tovaru v e-shope ste si vybrali aj spoločnosť, ktorá Vám balík s tovarom doručí. V tomto prípade je dôležité, že ste uzavreli zmluvu na diaľku podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho s e-shopom a on je v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou, ktorá Vám doručí balík s tovarom. Zjednodušene povedané, nebudete pátrať kto urobil chybu, či to bol e-shop alebo poštový podnik, ale reklamáciu riešite s e-shopom, lebo s ním máte zmluvný vzťah.

Čo robiť, ak nie ste spokojní s vybavením reklamácie?

Jednou z možností je obrátiť sa na mediátora. Okrem toho je tu aj nové právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ARS) u subjektu ARS podľa vlastného výberu, ktorý je uvedený v zozname na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. V zozname okrem štátnych orgánov figurujú aj spotrebiteľské združenia. Aby neprišlo k nedorozumeniu, tak len dodám, že Regulačný úrad nie je oprávnený riešiť spor s e-shopom, lebo ten nie je poskytovateľom elektronických komunikačných („telekomunikačných“) služieb ani poštových služieb. Posledná možnosť je obrátiť sa na príslušný súd formou podania žaloby voči e-shopu alebo poštovému podniku.